Ultime Notizie dalla rete : Maddalena tre A La Maddalena tre panchine colorate contro tutti i tipi di violenza Il bel gesto a La Maddalena. In uno dei periodi più difficili, a La Maddalena compaiono tre panchine colorate , volte a simboleggiare la lotta contro tutti i tipi di violenza. Una rossa contro ogni forma di violenza sulle donne , una color arcobaleno contro le ...

Spagnolo fermato dai carabinieri in valle Stura con tre chili di marijuana nello zaino Una Citroen con la carrozzeria malconcia e targa spagnola che procede sulla statale 21 della valle Stura, in direzione del Colle della Maddalena. Non poteva passare inosservata a una pattuglia dei car ...

