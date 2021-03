VIDEO - Assembramento in piazza Matteotti | le forze dell' ordine non intervengono

Advertising

Ettore79597694 : RT @RadioSavana: La signora esce di casa, partecipa attivamente nel creare assembramento, si lamenta e vuole chiudere tutto. Pensiero Covid… - 80_90_00 : RT @KyriakosJabo: Il video della #Bertè si conclude con l'inizio relativo all'assembramento che verrà creato all'interno di Baby Alieno nel… - KyriakosJabo : Il video della #Bertè si conclude con l'inizio relativo all'assembramento che verrà creato all'interno di Baby Alie… - giornaleradiofm : Calcio: assembramento al derby, sanzioni: (ANSA) - MILANO, 05 MAR - La Polizia di Stato di Milano, grazie alla visi… - 25091264 : RT @RadioSavana: La signora esce di casa, partecipa attivamente nel creare assembramento, si lamenta e vuole chiudere tutto. Pensiero Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Assembramento

GenovaToday

Dalnon si vede con chiarezza, ma alcuni dei giovani davanti all'ingresso di palazzo Ducale non indossavano i dispositivi di protezione individuale, o perlomeno non li avevano a coprire naso e bocca,...... durante il primo sabato in zona bianca per l'isola, e hanno dato vita a un maxi, che è stato anche ripreso dai cellulari dei giovani presenti. In queste ore ispopolano sui ...Una rissa da far west, compresa di lancio di sedie e bottiglie. È accaduto all'esterno di un locale nel quartiere di Seuna, a Nuoro. Dove 20 giovani, quasi tutti ...Primo sabato in zona bianca in Sardegna e davanti a un bar del centro storico a Nuoro scoppia il far west con maxi assembramento e lanci di sedie e di ...