Serie A | Sampdoria-Cagliari 2-2 | Nainggolan acciuffa il pari in pieno recupero La classifica aggiornata

(Di domenica 7 marzo 2021) Termina con un pareggio il match del "Ferraris"al termine di una partita piacevole e dal finale pirotecnico, il matchsi chiude con il risultato di 2-2. Primo tempo che si chiude colin vantaggio grazie al gol di Joao Pedro, a segno all'11'. A quindici minuti dal termine il match si infiamma, con lache nel giro di due minuti trova ile il vantaggio con i gol Bereszynski e Gabbiadini rispettivamente al 78' ed all'80'. Nell'ultimo assalto, in, i rossoblù allenati da Semplici raggiungono il, grazie al gol diche al 90+3' chiude il match sul risultato finale di 2-2. Secondoconsecutivo per lache aggancia l'Udinese in ...

Ma- Cagliari non finisce mai: a tempo scaduto, Nainggolan pesca la traiettoria vincente da fuori area e rimette le cose a posto (90+6'). Dopo il check del Var, fa più festa il Cagliari che ...Pareggio e due gol per parte tra Sampdoria e Cagliari: i doriani rimontano i sardi che poi trovano il pari grazie alla rete di Nainggolan ...In pieno recupero i sardi strappano un pareggio al fotofinish in casa della squadra di Ranieri Finisce 2-2 la gara iniziata alle 18 fra Sampdoria e Cagliari. La formazione di Semplici chiude in vantag ...