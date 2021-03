Serie A, oggi si conclude la 26a giornata. Il programma (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di 26a giornata in Serie A, la Juve ha trionfato sulla Lazio nel big match del sabato, un Milan decimato l’ha spuntata a Verona, stasera si chiude con Inter-Atalanta, partite importanti in ottica scudetto e zona Champions. Ecco il programma completo: SABATO 6 MARZOSpezia-Benevento 1-1 Udinese-Sassuolo 2-0 Juventus-Lazio 3-1 DOMENICA 7 MARZO Roma-Genoa 1-0 Crotone-Torino 4-2 Fiorentina-Parma 3-3 Verona-Milan 0-2 Sampdoria-Cagliari 2-2 Napoli-Bologna 3-1 LUNEDI’ 8 MARZO Inter-Atalanta alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di 26ainA, la Juve ha trionfato sulla Lazio nel big match del sabato, un Milan decimato l’ha spuntata a Verona, stasera si chiude con Inter-Atalanta, partite importanti in ottica scudetto e zona Champions. Ecco ilcompleto: SABATO 6 MARZOSpezia-Benevento 1-1 Udinese-Sassuolo 2-0 Juventus-Lazio 3-1 DOMENICA 7 MARZO Roma-Genoa 1-0 Crotone-Torino 4-2 Fiorentina-Parma 3-3 Verona-Milan 0-2 Sampdoria-Cagliari 2-2 Napoli-Bologna 3-1 LUNEDI’ 8 MARZO Inter-Atalanta alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

