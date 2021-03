Scuola in Dad, Mencacci: 'Alterazione ritmo sonno - veglia, ansia e depressione. I nostri giovani soffrono' (Di domenica 7 marzo 2021) Il direttore del reparto neuroscienze del Fatebenefratelli - Sacco di Milano racconta le problematiche psicologiche e comportamentali che stanno incontrando gli studenti a causa della pandemia e della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 marzo 2021) Il direttore del reparto neuroscienze del Fatebenefratelli - Sacco di Milano racconta le problematiche psicologiche e comportamentali che stanno incontrando gli studenti a causa della pandemia e della ...

fattoquotidiano : Scuola, da domani 5,7 milioni di studenti rimangono a casa. Nei prossimi giorni finiranno in dad nove alunni su die… - repubblica : Da lunedì più di 6 milioni di studenti a casa. Ma la dad si avvicina per 9 studenti su 10. Ecco dove le scuole sono… - NicolaPorro : Incredibile: nel Bresciano, si arriva al blitz dei #Carabinieri pur di imporre la #dad (e di mezzo ci sono studenti… - Lorenzxo2 : RT @lameduck1960: La scuola 4.0? Vi hanno fatto il disegnino. E' tutta qui. Niente cultura, niente condivisione, niente umanità e continuit… - infoitinterno : Scuola: sei milioni di studenti a casa da lunedì. Ma Dad vicina per 9 su 10 -