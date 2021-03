Sanremo è finito ma le polemiche no | Ermal Meta risponde a Willie Peyote

(Di domenica 7 marzo 2021) Ultimi colpi di coda di un Festival diche nonostante tutte le difficoltà e gli imprevisti è arrivato alla conclusione. Hanno trionfato i giovanissimi Maneskin con il loro brano pop-rock Zitti e Buoni ma i riflettori restano ancora accesi sui concorrenti in gara e sulle loro canzoni che sentiremo alla radio ancora per un po’., favorito dalla prima serata da tutte le classifiche previste, ha chiuso al terzo posto, preceduto a sorpresa da Fedez e Francesca Michielin con la loro Chiamami per nome. Ad accendere la polemica però èche ha vinto il premio della critica ma ha chiuso al sesto posto nella classifica generale con la sua Mai dire mai (la locura). Tutto è cominciato proprio durante la kermesse musicale, nel pieno svolgimento del Festival infatti il rapper torinese ...

Nonostante siapoco prima delle 3 del mattino, in tanti hanno seguito fino alla fine il Festival di2021, assistendo in diretta alla proclamazione della vittoria del Maneskin (che ...Willie Peyote, infatti, ogni giorno commentava il Festival di2021 con due comici per il ... Ma nel mirino erapure Francesco Renga , non impeccabile durante una esibizione. A tal ...Giancarlo Leone, presidente dell'Apa (Associazione dei produttori audiovisivi), ad di Q10Media, e veterano della Rai e di Sanremo con la responsabilità di ben cinque festival, dal 2012 al 2016, fa un ...Sanremo 2021 è finito ma Willie Peyote dopo Ermal Meta attacca anche Francesco Renga, per lui risponde Ambra Angiolini ...