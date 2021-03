Sanremo 2021 | il gesto inaspettato di Achille Lauro fa infuriare la Rai | nessuno …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival è terminato e , quest’anno, purtroppo, i conduttori, Amadeus e Fiorello, a differenza dell’anno scorso, non sono al settimo cielo per come è andata. Nonostante il loro impegno, nonostante la loro grinta e professionalità, il prodotto che è venuto fuori è stato abbastanza deludente, non ha convinto e, ogni occasione è stata buona per attaccare la coppia di amici e showman che, fino all’anno scorso, aveva raccolto uno strepitoso successo. Fiorello “spero che l’anno prossimo il Festival divada malissimo” Amadeus e Fiorello si sono supportati e spalleggiati fino all’ultimo, quando Fiorello, a difesa del suo amico, ha augurato un Festival 2022, pieno di pubblico dentro e fuori l’Ariston ma , nello stesso tempo, ha augurato, a chi lo condurrà, un2022 che vada malissimo in termini di ascolti. Questo monologo che ha ...