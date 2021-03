Sampdoria-Cagliari | Nainggolan | “C’è fiducia | siamo nella giusta direzione per la salvezza”

(Di domenica 7 marzo 2021) “Abbiamo fatto un bel primo tempo, ci stavamo divertendo. Poi abbiamo preso gol e fatto degli errori, dobbiamo evitarli. A volte dobbiamo essere più ‘sporchi’. Mi stavo preoccupando perché un gol all’anno l’ho sempre fatto, ma ero tranquillo. Adesso abbiamo preso un ritmo importante e c’èper la. Di Francesco? Questa squadra ha qualità anche se mi dispiace per Eusebio. Le prestazioni erano buone ma non raccoglievamo punti”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Radjadopo il pareggio per 2-2 tra. SportFace.

Commenta per primo2 - 2 Audero 6 : il portiere oggi festeggia le 100 presenze in maglia blucerchiata. Si presenta subito con una bella uscita a chiudere su Joao Pedro, poco dopo si ripete dopo ...Manon finisce mai: a tempo scaduto, Nainggolan pesca la traiettoria vincente da fuori area e rimette le cose a posto (90+6'). Dopo il check del Var, fa più festa ilche ...Pareggio giusto tra Sampdoria e Cagliari. Un passo salvezza importante per la squadra di Semplici che apre (Joao Pedro 11’) e chiude (Nainggolan 96’) i conti al Ferraris: in mezzo, il pari di ...Un gol in pieno recupero di Nainggolan, ha permesso al Cagliari di uscire indenne dal campo della Sampdoria. La gara è terminata 2-2. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il ...