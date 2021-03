Reggiana-Lecce 0-4, Corini torna a vincere dopo due turni (Di domenica 7 marzo 2021) Reggiana-Lecce chiude la 27a giornata di Serie B con il risultato di 0-4 in virtù delle reti di Coda (doppietta), Majer e Stepinski. Questo il racconto del match. Il primo tempo Il primo squillo è di Coda al 5? minuto, il cui destro lambisce il palo alla sinistra di Venturi già battuto. Il Lecce fa la partita ed ancora con Coda, questa volta su calcio da fermo, al 13? chiama all’intervento plastico Venturi, che mantiene il match in parità. Solo un minuto più tardi Costa atterra Pettinari nella propria area di rigore, il penalty è indiscutibile e Coda, che non ha esitazioni dagli undici metri, porta in vantaggio i giallorossi. Al 19?, invece, Pettinari riceve palla al limite dell’area avversaria, si gira, cerca la porta, ma il suo tiro manda la sfera troppo larga sul fondo. A questo punto la Reggiana prova a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021)chiude la 27a giornata di Serie B con il risultato di 0-4 in virtù delle reti di Coda (doppietta), Majer e Stepinski. Questo il racconto del match. Il primo tempo Il primo squillo è di Coda al 5? minuto, il cui destro lambisce il palo alla sinistra di Venturi già battuto. Ilfa la partita ed ancora con Coda, questa volta su calcio da fermo, al 13? chiama all’intervento plastico Venturi, che mantiene il match in parità. Solo un minuto più tardi Costa atterra Pettinari nella propria area di rigore, il penalty è indiscutibile e Coda, che non ha esitazioni dagli undici metri, porta in vantaggio i giallorossi. Al 19?, invece, Pettinari riceve palla al limite dell’area avversaria, si gira, cerca la porta, ma il suo tiro manda la sfera troppo larga sul fondo. A questo punto laprova a ...

