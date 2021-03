Presentata Mg Motor Italy | target 1% mercato entro 2023

(Di domenica 7 marzo 2021) Bartolomeo, ‘avremo una gamma elettrica con prodotti di alta qualità e un prezzo accessibile’. Si parte con due suv, un ibrido plug-in e un ZEV, quest’anno in arrivo altri due modelli. La rete conterà 40 concessionarifine 2021. “Mg is back!”. Così il country manager Andrea Bartolomeo ha presentato ufficialmente il ritorno nel nostro paese dello storico marchio inglese, controllato dal 2007 dal gruppo Saic, leader diin Cina. Un gruppo che ha da anni un forte focus sulla mobilità elettrica, come si vede dalla gamma con cui MG torna nel nostro paese. Nessun modello infatti arriverà solo conizzazione termica, ma la gamma prevede al momento una ibrida plug-in – la EHS – e una 100 % elettrica – la ZS EV – che saranno affiancate da altri due modelli a zero emissioni, il primo a maggio e il secondo nel quarto ...

Con questi due primi modelli MgItaly punta a rafforzare da subito la sua presenza con un "posizionamento chiaro, e la volontà - ha ribadito Bartolomeo - di uscire dalla nicchia, con prodotti ......ha rigettato l'offerta vincolante per l'acquisto dell'88% di Autostrade per l'Italiada ... La società ha sottoscritto una lettera di intenti con KTM AG, Hondae Yamahaper dare ...L'Aprilia RSV4 si presenta per la nuova stagione evoluta anche nel motore, nell'elettronica e nell'ergonomia, mentre lo stile prende ispirazione dalla nuova RS 660 e uniforma anche la firma ottica agg ...La casa automobilistica britannica MG Motor ha deciso di ritornare in Italia. MS ZS EV monta un motore elettrico da 143 CV grazie al quale è possibile raggiungere una velocità massima di 140 km/h. In ...