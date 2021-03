"Presentare all'Ariston? È il mio sogno ma intanto scopro la Canzone segreta" - (Di domenica 7 marzo 2021) Laura Rio L'attrice, che ha anche una bellissima voce, dopo il successo di "Mina Settembre" è pronta a un nuovo programma da venerdì su Raiuno Lei è la Loretta Goggi dei nostri tempi: una splendida voce, ma anche un'attrice matura e una conduttrice estrosa. Perfetta per essere sul palco dell'Ariston. Dopo aver raccolto ascolti eccezionali nella fiction Mina Settembre, Serena Rossi è arrivata a Sanremo anche per pubblicizzare il suo prossimo impegno: Canzone segreta, da venerdì prossimo su Raiuno, uno show emozionale in cinque puntate prodotto da Blu Yazmine dove i personaggi vengono raccontati attraverso un brano a sorpresa (per loro). Serena, andiamo subito al dunque: lei sarebbe una degna erede di Amadeus, una presentatrice perfetta per il Festival, e poi di donne in conduzione ce ne sono state poche... «Andiamoci ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Laura Rio L'attrice, che ha anche una bellissima voce, dopo il successo di "Mina Settembre" è pronta a un nuovo programma da venerdì su Raiuno Lei è la Loretta Goggi dei nostri tempi: una splendida voce, ma anche un'attrice matura e una conduttrice estrosa. Perfetta per essere sul palco dell'. Dopo aver raccolto ascolti eccezionali nella fiction Mina Settembre, Serena Rossi è arrivata a Sanremo anche per pubblicizzare il suo prossimo impegno:, da venerdì prossimo su Raiuno, uno show emozionale in cinque puntate prodotto da Blu Yazmine dove i personaggi vengono raccontati attraverso un brano a sorpresa (per loro). Serena, andiamo subito al dunque: lei sarebbe una degna erede di Amadeus, una presentatrice perfetta per il Festival, e poi di donne in conduzione ce ne sono state poche... «Andiamoci ...

