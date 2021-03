Per Meloni con il Dpcm di Draghi "tutto cambia perché nulla cambi" (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - "tutto cambia perché nulla cambi. Credo che il primo segnale di discontinuità che fosse legittimo aspettarsi dal nuovo governo dovesse essere quello di non procedere per Dpcm. Noi non possiamo considerare "emergenziale" la situazione nella quale ci troviamo, perché dopo più di un anno è la normalità. E la libertà delle persone, nella normalità di una nazione democratica, non si limita con un atto amministrativo. Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e dispiace che Mario Draghi abbia esordito in continuità con il lavoro di Conte". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata da Vista. Quanto alle richieste di DdI su decreto ristori Meloni ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - ". Credo che il primo segnale di discontinuità che fosse legittimo aspettarsi dal nuovo governo dovesse essere quello di non procedere per. Noi non possiamo considerare "emergenziale" la situazione nella quale ci troviamo,dopo più di un anno è la normalità. E la libertà delle persone, nella normalità di una nazione democratica, non si limita con un atto amministrativo. Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e dispiace che Marioabbia esordito in continuità con il lavoro di Conte". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, intervistata da Vista. Quanto alle richieste di DdI su decreto ristori...

Advertising

CarloCalenda : Hanno scritto articoli sul ruolo sociale dei 5S, sulla leadership di Salvini (ora tocca alla Meloni) e mai una paro… - repubblica : Le accuse del pentito a Fdi:“Soldi al clan per avere voti”. Meloni: mai affari con loro: Le rivelazioni: 35 mila eu… - ilriformista : Le parole sulla #Meloni che arrivano mentre @FratellidItalia vola nei sondaggi come unica forza di opposizione al… - parpagnowow : RT @anubi_matt: Razzista con gli onesti e tollerante con i disonesti Il pentito di mafia: '#Meloni fece avere 35 mila euro a un clan nomad… - wilr26 : RT @ilruttosovrano: Meloni sull'accusa di aver pagato un clan rom per la campagna elettorale a Latina: 'Accusata di frode elettorale come A… -