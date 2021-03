Papa in Kurdistan | l’appello drammatico contro un “danno incalcolabile”

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: Il #Papa, dopo la tappa a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è giunto a Mosul, la città irachena occupata dal cosiddetto Stato is… - gerard_kieffer : RT @acistampa: Comincia l'ultima tappa del viaggio di #PapaFrancescoinIraq - acistampa : RT @acistampa: Comincia l'ultima tappa del viaggio di #PapaFrancescoinIraq - ManjMaida : RT @RaiNews: Il #Papa, dopo la tappa a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è giunto a Mosul, la città irachena occupata dal cosiddetto Stato is… - RaiNews : Il #Papa, dopo la tappa a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è giunto a Mosul, la città irachena occupata dal cosiddet… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Kurdistan

IL GIORNO

IN IRAQ, IL PROGRAMMA E LE TESTIMONIANZE Stamani all'alba quasi la partenza per Erbil per poter incontrare i rappresentanti della regione autonoma deliracheno, seguita poi dal volo in ...... ma per la stessa società che si lasciano alle spalle", ha detto il. "Un tessuto culturale e ... Concluderà questo terzo e ultimo giorno di viaggio in Iraq a Erbil, in, con la Messa allo ...I cristiani sono una "parte fondamentale e inseparabile" della regione autonoma del Kurdistan e le autorità di Erbil faranno tutto ..."Questo incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola. L'ultima parola appartiene a Dio e al suo Figlio, ...