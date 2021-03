Michielin e Fedez sul podio I social protestano | Saliti grazie alla Ferragni

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021)e Francescasuldi Sanremo 2021 e icommentano. Ragazzi, bravie la Michelin ma sonosolo”, commenta qualche utente. In queste ore, infatti, Chiaraha lanciato un appello a 23 milioni di follower, facendo il tifo da casa per il maritoin gara al festival di Sanremo in coppia con Francesca. “Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11”, scrive su Instagram l’imprenditrice.