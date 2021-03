LIVE Short track, Mondiali 2021 in DIRETTA: avanzano Fontana, Valcepina e Sighel nei 1000m! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Le atlete sono già sul ghiaccio. 14:50 Queste le atlete al via nella prima semifinale: Courtney Sarault (CAN), Arianna Fontana (ITA), Ekaterina Efremenkova (RSU), Petra Jaszapati (HUN) e Alica Porubska (SVK). 14:47 Le semifinali femminili dei 1000m prenderanno il via alle 14:54. 14:44 Adesso è il momento del rifacimento del ghiaccio. 14:41 Passano di diritto Shaoang Liu e Sjinkie Nget, ma Pietro Sighel trova il secondo miglior tempo tra i terzi classificati e viene ripescato! 14:39 Terzo ed ultimo quarto con Ryan Pivirotto (USA), Shaoang Liu (HUN), Sjinkie Knegt (NED), Pietro Sighel (ITA) e Steven Dubois (CAN). 14:37 Tutto facile per Charles Hamelin, che vi ricordiamo essere in testa alla classifica overall, seconda piazza per Shaolin Sandor Liu. 14:35 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Le atlete sono già sul ghiaccio. 14:50 Queste le atlete al via nella prima semifinale: Courtney Sarault (CAN), Arianna(ITA), Ekaterina Efremenkova (RSU), Petra Jaszapati (HUN) e Alica Porubska (SVK). 14:47 Le semifinali femminili dei 1000m prenderanno il via alle 14:54. 14:44 Adesso è il momento del rifacimento del ghiaccio. 14:41 Passano di diritto Shaoang Liu e Sjinkie Nget, ma Pietrotrova il secondo miglior tempo tra i terzi classificati e viene ripescato! 14:39 Terzo ed ultimo quarto con Ryan Pivirotto (USA), Shaoang Liu (HUN), Sjinkie Knegt (NED), Pietro(ITA) e Steven Dubois (CAN). 14:37 Tutto facile per Charles Hamelin, che vi ricordiamo essere in testa alla classifica overall, seconda piazza per Shaolin Sandor Liu. 14:35 ...

