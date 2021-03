LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia l’azione in Qatar (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 12.04 Takuya Tsuda, pilota di riferimento per Suzuki, entra in pista per primo. Attendiamo i primi parziali. 12.02 Sono sette le ore a disposizione per i protagonisti del Motomondiale e per i collaudatori. Si accendono i motori nell’autodromo che sorge vicino a Doha. 12.00 bandiera verde! Inizia l’attività a Losail. 11.57 Riviviamo le immagini dell’attività di ieri Before we dive into the final day of the first #QatarTest, let’s recap yesterday! New colours and new parts, it was a busy day out on ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 12.04 Takuya Tsuda, pilota di riferimento per Suzuki, entra in pista per primo. Attendiamo i primi parziali. 12.02 Sono sette le ore a disposizione per i protagonisti del Motomondiale e per i collaudatori. Si accendono i motori nell’autodromo che sorge vicino a Doha. 12.00l’attività a. 11.57 Riviviamo le immagini dell’attività di ieri Before we dive into the final day of the first #, let’s recap yesterday! New colours and new parts, it was a busy day out on ...

WEBTVSTUDIOS : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del terzo giorno di test in Qatar minuto per minuto: Tutti gli aggiornamenti, le notizie, le foto e i te… - FormulaPassion : Segui in DIRETTA con noi la seconda giornata di test pre-stagionali della #MotoGP a #Losail, in Qatar. Semaforo ver… - AngyFra89 : #MotoGP | Tanti i miglioramenti rispetto al 2020, @alexmarquez73 oltre 1' ?? in @ApriliaOfficial notevoli passi ava… - SkySportMotoGP : ?? SI TORNA IN PISTA! Cronaca, risultati e tempi LIVE da Losail per la terza giornata di test in Qatar #SkyMotori… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Test Qatar: la seconda giornata in Diretta (live e foto) - -