L’errore di Massa in Juve-Lazio ci ricorda che decidono gli arbitri e non il Var (Di domenica 7 marzo 2021) Resta un mistero irrisolto il fatto che Davide Massa sia un arbitro quasi impeccabile quando dirige partite europee di prima fascia mentre spesso le sue prestazioni in Italia lasciano più di qualche dubbio. Non fa eccezione la partita di ieri, tra Juventus e Lazio, macchiata da un episodio la cui gestione è stata sbagliata sotto vari punti di vista. Al 24’ del primo tempo, Chiesa viene trovato in profondità, inseguito da Hoedt e Acerbi. La scivolata di quest’ultimo sul pallone provoca un rimpallo, che si spegne sul braccio molto largo del difensore olandese. Ora, la posizione dell’arto di per sé impedisce ogni tipo di giustificazione: rientra nell’aumento innaturale del volume corporeo. È vero che la traiettoria assunta dal pallone è imprevedibile, ma in tal senso il regolamento parla chiaro: ogni volta che un giocatore ha il braccio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Resta un mistero irrisolto il fatto che Davidesia un arbitro quasi impeccabile quando dirige partite europee di prima fascia mentre spesso le sue prestazioni in Italia lasciano più di qualche dubbio. Non fa eccezione la partita di ieri, trantus e, macchiata da un episodio la cui gestione è stata sbagliata sotto vari punti di vista. Al 24’ del primo tempo, Chiesa viene trovato in profondità, inseguito da Hoedt e Acerbi. La scivolata di quest’ultimo sul pallone provoca un rimpallo, che si spegne sul braccio molto largo del difensore olandese. Ora, la posizione dell’arto di per sé impedisce ogni tipo di giustificazione: rientra nell’aumento innaturale del volume corporeo. È vero che la traiettoria assunta dal pallone è imprevedibile, ma in tal senso il regolamento parla chiaro: ogni volta che un giocatore ha il braccio ...

Advertising

Maxitaly69 : Nel 2103 scrissi che #Massa era scarso. Con gli anni NON è migliorato. Anzi, non essendo andato al #VAR ieri ha d… - infoitsport : Juve Lazio, furia bianconera: la reazione della panchina dopo l’errore di Massa - Alessan98059903 : @LucaMarelli72 per me l'errore è stato mandare ad arbitrare una partita così delicata Massa che aveva già arbitrato… - car_l_one : Post partita #JUVLAZ : @Enrico_Zambruno:”Claudio scatenati”. #Zuliani: “è il 2021? Tranquilli, nel 2024 inviteranno… - Sciarafe : @RaiSport A quando l'ìnvito a Massa per spiegare il suo errore ? Magari facendo venire anche La Penna e Pasqua ? E… -

Ultime Notizie dalla rete : L’errore Massa Von der Leyen fa autocritica: «Troppo ottimisti sui tempi dei vaccini» Corriere della Sera