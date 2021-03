La grafologa del caso Lidia Macchi | «Binda non l’ha uccisa Quando l’ho dimostrato mi credevano pazza»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) «È stato assolto due volte, in appello e in Cassazione poche settimane fa. Ma per tutti Stefano Binda è ancora l’assassino di Lidia Macchi. Pensarlo è un errore: quell’uomo è stato vittima di un terribile sbaglio giudiziario e di una campagna stampa diffamatoria. So quel che dico, perché è anche grazie a me se è stato ritenuto innocente». Chi parla è Cinzia Altieri, grafologa da oltre trent’anni e perito presso il Tribunale di Milano, che con un’accurata relazione ha scagionato l’uomo considerato da tutti l’assassino della studentessa massacrata con 29 coltellate a Cittiglio, in provincia di Varese, il 5 gennaio del 1987.