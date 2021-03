Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’ : “Ho fatto il video in moto così mi credevano” (Di domenica 7 marzo 2021) Le parole di Ibrahimovic a ‘Che tempo che fa’ Ospite a ‘Che tempo che fa’, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il motivo per il quale ha fatto il video sulla moto, in viaggio da Milano a Sanremo. “Ho fatto il video così la gente mi credeva, sembrava troppa assurda una storia del genere senza una testimonianza Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Le parole diche fa’ Ospite ache fa’, Zlatanha commentato il motivo per il quale hailsulla, in viaggio da Milano a Sanremo. “Hoilla gente mi credeva, sembrava troppa assurda una storia del genere senza una testimonianza Pianeta Milan.

Advertising

rtl1025 : ?? #Ibrahimovic: 'Il fallimento non è il contrario del successo. È una parte del successo. Fare niente è il più gran… - FranAltomare : La canzone di Renga dopo Zlatan Ibrahimovic per ricordarci che le disgrazie non vengono mai da sole. #Sanremo2021 - AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - Michela68417275 : Beh ogni professione fatta con passione ha una componente istintiva, un momento in cui entri nel flusso e senti cos… - Saturnion96 : RT @verok_cal: Ma ci pensate che Zlatan Ibrahimovic è l'attaccante più forte della storia dell'Inter ma è solo il quinto attaccante più for… -