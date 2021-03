H Verona-Milan 0-2: rossoneri corsari (Di domenica 7 marzo 2021) Gara matura quella giocata dai rossoneri. Dopo una prima parte di equlibrio, Krunic sblocca H Verona-Milan con una prodezza. Nella ripresa si iscrive alla lista dei marcatori Dalot, chiudendo la gara. Il Milan resta aggrappato al terno scudetto, l’Hellas rallenta la sua corsa. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solito 3-4-2-1 per Juric. In porta c’è ovviamente Silvestri, ma in difesa c’è una variazione rispetto alla vigilia. Non c’è Dawidowicz, ma Ceccherini. Completano il reparto Gunter e Magnani. Gli interni di centrocampo sono Veloso e Tamèze. Sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic. Trequarti affidata a Zaccagni e Barak, a supporto di Kevin Lasagna.Emergenza assoluta per Pioli, che però conferma il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta. C’è la coppia Tomori-Romagnoli in mezzo alla difesa, con Calabria a destra e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Gara matura quella giocata dai. Dopo una prima parte di equlibrio, Krunic sblocca Hcon una prodezza. Nella ripresa si iscrive alla lista dei marcatori Dalot, chiudendo la gara. Ilresta aggrappato al terno scudetto, l’Hellas rallenta la sua corsa. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solito 3-4-2-1 per Juric. In porta c’è ovviamente Silvestri, ma in difesa c’è una variazione rispetto alla vigilia. Non c’è Dawidowicz, ma Ceccherini. Completano il reparto Gunter e Magnani. Gli interni di centrocampo sono Veloso e Tamèze. Sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic. Trequarti affidata a Zaccagni e Barak, a supporto di Kevin Lasagna.Emergenza assoluta per Pioli, che però conferma il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta. C’è la coppia Tomori-Romagnoli in mezzo alla difesa, con Calabria a destra e ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - sebmes : Sono uno di quei vecchi milanisti per i quali quando il #Milan gioca a Verona la notizia non è che ha vinto, ma che non ha perso. - iconanews : Serie A: Milan vince 2-0 a Verona, Crotone batte 4-2 il Toro -