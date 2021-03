Gattuso “uomo solo”: il tecnico fa i conti con i malumori del Napoli (Di domenica 7 marzo 2021) Stasera il Napoli contro il Bologna, intanto emergono i malumori della squadra e Gattuso è definito “un uomo solo” Un’altra gara da svolta, un altro dentro o fuori. Contro il Bologna il Napoli è chiamato ancora una volta a rialzarsi per dare un senso alla stagione. Un senso che è sinonimo di Champions perché è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Stasera ilcontro il Bologna, intanto emergono idella squadra eè definito “un” Un’altra gara da svolta, un altro dentro o fuori. Contro il Bologna ilè chiamato ancora una volta a rialzarsi per dare un senso alla stagione. Un senso che è sinonimo di Champions perché è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IlMilanista9 : Se Maldini è un uomo (e sono sicuro che lo è) a giugno a pioli gli fa fare la fine che ha fatto fare a Gattuso - sscalcionapoli1 : Gattuso uomo solo: sfiduciato da ADL, Rino sa che non tutta la squadra lo segue #ForzaNapoliSempre - RafAuriemma : Per qualcun altro, invece, #Gattuso sarebbe 'un uomo solo, che può contare solo su stesso e sul proprio lavoro'… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Gattuso uomo solo: sfiduciato da ADL, Rino sa che non tutta la squadra lo segue - infoitsport : Gazzetta - Gattuso uomo solo: sfiduciato da ADL, sa che non tutta la squadra lo segue -