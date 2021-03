E l'Inter sa che marzo è decisivo (Di domenica 7 marzo 2021) La Juve dopo ieri resta in corsa, il Milan c'è. E sarà corsa contro il tempo per evitare sanzioni Uefa Leggi su quotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) La Juve dopo ieri resta in corsa, il Milan c'è. E sarà corsa contro il tempo per evitare sanzioni Uefa

Advertising

Inter : ?? | DOPPIETTAAAA!!! 62' - Ancora #Sanchez!!! Grande progressione di #Lukaku e assist per il cileno, che trafigge… - GenoaCFC : 37' pt: Inter che fino a questo momento conferma il proprio valore e soprattutto il proprio momento di grazia (ries… - ZZiliani : - Il #Milan vince col Cagliari. Chiedono a #Ibra: “Credi nello scudetto del Milan?”. Risposta: “Io credo in #Zlatan… - Roldi87 : @Ciro_Marvel @Marco10803498 @Erjon100 @CucchiRiccardo Ma davvero parlate di calcio con uno che ha il logo dell'Inter come immagine profilo? - 2003_manchester : RT @MickOnsenta: Ringraziamo @Ibra_official che con quella sceneggiata in coppa Italia ci ha polverizzato la stagione, resuscitando l’Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter che Diretta/ Verona Milan (Serie A) streaming video tv: rossoneri al bivio Fermata la Juventus, ora gli scaligeri puntano un Milan che nel giro di poche settimane è scivolato dal primo posto in classifica alla seconda piazza, a - 6 dall'Inter in fuga. Mercoledì scorso la ...

E l'Inter sa che marzo è decisivo La Juve dopo ieri resta in corsa, il Milan c'è. E sarà corsa contro il tempo per evitare sanzioni Uefa

Crotone, Cosmi: "Voglio ferocia. E se ce l'ha Inter che è prima..." Corriere dello Sport.it "Complimenti a tutti Ragazzi eccezionali" Mister Scurto è sobrio nel festeggiare il successo della Spal sulla Juve: "Abbiamo vinto con una grande prestazione contro una squadra molto forte e di valori importanti. Faccio i complimenti ai miei ...

Siracusa, lavoratori stagionali a Cassibile, Raciti e Romano (PD): “intervengano Protezione civile regionale e Cri” “Chiediamo l’intervento della Protezione Civile Regionale e della Croce Rossa e l’avvio della procedura prevista e codificata per situazioni emergenziali di questa natura”. E’ la richesta che giunge d ...

Fermata la Juventus, ora gli scaligeri puntano un Milannel giro di poche settimane è scivolato dal primo posto in classifica alla seconda piazza, a - 6 dall'in fuga. Mercoledì scorso la ...La Juve dopo ieri resta in corsa, il Milan c'è. E sarà corsa contro il tempo per evitare sanzioni UefaMister Scurto è sobrio nel festeggiare il successo della Spal sulla Juve: "Abbiamo vinto con una grande prestazione contro una squadra molto forte e di valori importanti. Faccio i complimenti ai miei ...“Chiediamo l’intervento della Protezione Civile Regionale e della Croce Rossa e l’avvio della procedura prevista e codificata per situazioni emergenziali di questa natura”. E’ la richesta che giunge d ...