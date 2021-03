Dichiarazione dei redditi 2021, le scadenze per l’invio dei documenti (Di domenica 7 marzo 2021) Le scadenze per l’invio dei documenti per la Dichiarazione dei redditi del 2021 si avvicinano sempre più: ecco quali sono L’Agenzia delle Entrate all’inizio dell’anno ha implementato i nuovi modelli per il 730, 770, certificazione unica ed Iva. La prima scadenza, fissata al 16 marzo, è per la certificazione unica. Il modello Iva invece ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Leperdeiper ladeidelsi avvicinano sempre più: ecco quali sono L’Agenzia delle Entrate all’inizio dell’anno ha implementato i nuovi modelli per il 730, 770, certificazione unica ed Iva. La prima scadenza, fissata al 16 marzo, è per la certificazione unica. Il modello Iva invece ha L'articolo proviene da Inews.it.

