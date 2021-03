Conte: “Non stiamo facendo cose diverse: qualcuno davanti ha frenato” (Di domenica 7 marzo 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di domani contro l’Atalanta in conferenza stampa. Vincerà chi riuscirà ad attaccare meglio, sarà una partita difficile: l’Atalanta sa creare problemi a tutti, è una realtà consolidata in cui Gasperini sta facendo un lavoro straordinario. Noi siamo orgogliosi di quanto fatto finora, continueremo a lavorare. Le mie squadre giocano sempre per vincere, contro qualunque avversario. Già al primo anno alla Juve e al Chelsea l’obiettivo era questo, anche se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Anche l’anno scorso avevamo fatto numeri importanti, sommandoli con quelli di quest’anno abbiamo fatto più punti di tutti. Non c’è qualcosa di diverso, davanti qualcuno ha frenato dando spazio a Inter, Milan, Atalanta e Roma. Il mio contratto scade ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di domani contro l’Atalanta in conferenza stampa. Vincerà chi riuscirà ad attaccare meglio, sarà una partita difficile: l’Atalanta sa creare problemi a tutti, è una realtà consolidata in cui Gasperini staun lavoro straordinario. Noi siamo orgogliosi di quanto fatto finora, continueremo a lavorare. Le mie squadre giocano sempre per vincere, contro qualunque avversario. Già al primo anno alla Juve e al Chelsea l’obiettivo era questo, anche se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Anche l’anno scorso avevamo fatto numeri importanti, sommandoli con quelli di quest’anno abbiamo fatto più punti di tutti. Non c’è qualcosa di diverso,hadando spazio a Inter, Milan, Atalanta e Roma. Il mio contratto scade ...

