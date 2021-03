Calcio, tris del Napoli contro il Bologna, pari tra Sampdoria e Cagliari nella 26ma giornata di Serie A (Di domenica 7 marzo 2021) In attesa della sfida di domani tra Inter e Atalanta che farà il calare il sipario sul 26° turno del campionato di Calcio di Serie A 2020-2021, due i match che si sono disputati alle 18.00 e alle 20.45 e le emozioni non sono di certo mancate. Al “Luigi Ferraris” di Genova pari con gol tra Sampdoria e Cagliari al termine di un confronto decisamente gradevole. A passare in vantaggio sono stati i sardi con Joao Pedro all’11’ (13° gol stagionale). nella ripresa i doriani hanno ribaltato la situazione grazie alle marcature del polacco Bartosz Bereszy?ski al 78? e di Manolo Gabbiadini all’80’. Al 96? è arrivata la firma d’autore del belga Radja Nainggolan a fissare il punteggio sul 2-2. Un punto che consente alla Samp di salire a quota 32 punti, agganciando l’Udinese (decima ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) In attesa della sfida di domani tra Inter e Atalanta che farà il calare il sio sul 26° turno del campionato didiA 2020-2021, due i match che si sono disputati alle 18.00 e alle 20.45 e le emozioni non sono di certo mancate. Al “Luigi Ferraris” di Genovacon gol traal termine di un confronto decisamente gradevole. A passare in vantaggio sono stati i sardi con Joao Pedro all’11’ (13° gol stagionale).ripresa i doriani hanno ribaltato la situazione grazie alle marcature del polacco Bartosz Bereszy?ski al 78? e di Manolo Gabbiadini all’80’. Al 96? è arrivata la firma d’autore del belga Radja Nainggolan a fissare il punteggio sul 2-2. Un punto che consente alla Samp di salire a quota 32 punti, agganciando l’Udinese (decima ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio tris Diretta/ Reggiana Lecce (risultato 0 - 3) streaming video DAZN: tris salentino ... la difesa granata resta immobile e Coda in solitudine firma la doppietta personale e il tris per ... ma al quarto d'ora il Lecce si porta comunque in vantaggio: calcio di rigore fischiato agli ospiti ...

Risultati Serie B, Classifica/ Coda e Majer spingono il Lecce! Diretta gol live score La partita si è sbloccata al 15 , dopo che è stato assegnato un calcio di rigore al Lecce per un ... Il tris è arrivato poco dopo, cioè nel giro di quattro minuti: assist di Pettinari per Coda , che con ...

La Juve cala il tris e ribalta la Lazio Rai Sport Marsiglia eliminato dalla Coppa di Francia: non basta Milik. Avanza il Lilla Termina 3-1 con Durimel e Lopy a realizzare nella porta sbagliata che insieme alla rete di Xeka valgono il tris rossoblu, il gol della bandiera dei padroni di casa è di Pollet. Domani chiuderanno il ...

Reggiana-Lecce 0-4: la cronaca. Passeggiata emiliana per i giallorossi, gara chiusa in 30' I giallorossi tornano alla vittoria dopo i due pareggi contro Pescara e Virtus Entella, e lo fanno nel migliore dei modi dominando ampiamente la contesa in casa della Reggiana. Al 19', apre Coda su ca ...

