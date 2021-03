Tavola rotonda su Facebook sulle donne sandamianesi in occasione dell' 8 marzo

(Di sabato 6 marzo 2021) SAN DAMIANO Il Comune organizza, lunedì 8, alle 21, in diretta sulla propria pagina, la"Il ruolo sociale". L'incontro riguarderà il vissuto ...

Advertising

VitaActivaEdi : Domani pomeriggio (7 marzo), con una tavola rotonda dalle ore 16 alle 18, si inaugura FEMINISM, Fiera dell'editoria… - isadanny : RT @FSecure_IT: Appuntamento martedì 9 alle 10:30 alla tavola rotonda di @channelcity: parliamo di #sicurezza ai tempi dello smart working.… - Cleofezandona : RT @FreightLeaders: ?? @SFLmIndustry: al via lunedì la tre giorni di incontri dedicati allo sviluppo del sistema logistico, portuale e produ… - GiocottoMaria : RT @UnivSantaCroce: Il protagonismo delle #donne per il futuro della #Chiesa. Tavola rotonda l'#8marzo | Pontificia Università della Santa… - marziaromeo : RT @FSecure_IT: Appuntamento martedì 9 alle 10:30 alla tavola rotonda di @channelcity: parliamo di #sicurezza ai tempi dello smart working.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tavola rotonda

EuNews

SAN DAMIANO Il Comune organizza, lunedì 8 marzo, alle 21, in diretta sulla propria pagina Facebook, la"Il ruolo sociale delle donne sandamianesi". L'incontro riguarderà il vissuto personale, sociale e pubblico delle donne nella società di San Damiano. Lasarà anticipata, ...Ha moderato unadell'Onu su questo tema... Sì, sono stati coinvolti tutti i rappresentanti dei ministeri delle Pari Opportunità. L'obiettivo era chiarire, per avviare delle buone ...Sono numerose le iniziative, rigorosamente online, promosse a Ravenna per celebrare la Giornata internazionale della donna dall’assessorato comunale alle politiche e cultura di genere, organizzate da ...REGGIO EMILIA. A distanza di oltre dodici mesi dalle prime restrizioni il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia affronta il tema della ripartenza ...