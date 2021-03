Stefania Orlando a Verissimo: dal GF Vip alla vita privata (Video) (Di sabato 6 marzo 2021) Stefania Orlando si è raccontata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dopo i cinque mesi e mezzo di permanenza nel loft di Cinecittà Oggi pomeriggio ospite nel salotto di Silvia Toffanin Stefania Orlando ha parlato della sua esperienza all’edizione numero 5 del Grande Fratello, della sua vita privata – dal matrimonio con Andrea Roncato al suo amore per Simone – ma anche di amicizia, come quella nata nel reality con Tommaso Zorzi, che l’ha raggiunta a fine intervista. Ma anche l’amicizia nei confronti di Alessandra, l’amica di sempre, che oggi non c’è più a causa di un tumore. A Silvia Toffanin racconta di star riprendendo piano piano confidenza con la sua vita, dopo l’esperienza con il reality di Canale 5. Durante l’intervista parlano dell’amore ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021)si è raccontata anel salotto di Silvia Toffanin dopo i cinque mesi e mezzo di permanenza nel loft di Cinecittà Oggi pomeriggio ospite nel salotto di Silvia Toffaninha parlato della sua esperienza all’edizione numero 5 del Grande Fratello, della sua– dal matrimonio con Andrea Roncato al suo amore per Simone – ma anche di amicizia, come quella nata nel reality con Tommaso Zorzi, che l’ha raggiunta a fine intervista. Ma anche l’amicizia nei confronti di Alessandra, l’amica di sempre, che oggi non c’è più a causa di un tumore. A Silvia Toffanin racconta di star riprendendo piano piano confidenza con la sua, dopo l’esperienza con il reality di Canale 5. Durante l’intervista parlano dell’amore ...

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - mitam13novembre : RT @blublu39: “Con chi non usciresti a cena fuori dalla casa?” Stefi: “MA GUARDA HO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA” STEFANIA ORLANDO IO TI AMO #t… - MatiFarioli : RT @perchetendenzat: “ #viperissimo “: 2^ in tendenza Stefania Orlando, 54 anni di pura figaggine, altro che all’ultima spiaggia, è pronta… -