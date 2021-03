Scuole chiuse e DAD, la rivolta di alcuni sindaci (Di sabato 6 marzo 2021) Non sono pochi i sindaci che si sono lamentati per la chiusura della scuola e per la connessa attività da svolgere in DAD. Il sindaco di Milano, Beppe Sala (GettyImages)La pandemia sta mettendo a dura prova la pazienza dei primi cittadini italiani. Infatti, le Scuole e la DAD sembrano essere temi molto cari ai sindaci. Oltre tutti gli studenti, i professori e i lavoratori nel settore dell’istruzione, sono molte le voci a levarsi in favore, o meno, della presenza fra i banchi degli istituti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante una diretta Facebook si dispiace per le tempistiche che la regione ha delineato. “Ci hanno informati in ritardo”, dice agli studenti e a tutte le persone coinvolte nel settore scolastico. I sindaci non hanno partecipato all’assetto decisionale sui temi delle ... Leggi su kronic (Di sabato 6 marzo 2021) Non sono pochi iche si sono lamentati per la chiusura della scuola e per la connessa attività da svolgere in DAD. Il sindaco di Milano, Beppe Sala (GettyImages)La pandemia sta mettendo a dura prova la pazienza dei primi cittadini italiani. Infatti, lee la DAD sembrano essere temi molto cari ai. Oltre tutti gli studenti, i professori e i lavoratori nel settore dell’istruzione, sono molte le voci a levarsi in favore, o meno, della presenza fra i banchi degli istituti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante una diretta Facebook si dispiace per le tempistiche che la regione ha delineato. “Ci hanno informati in ritardo”, dice agli studenti e a tutte le persone coinvolte nel settore scolastico. Inon hanno partecipato all’assetto decisionale sui temi delle ...

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - petergomezblog : Coronavirus, il Cts: “Necessarie misure più dure con scuole chiuse”. E suggerisce la zona rossa automatica se sale… - Rapace781 : RT @AzzolinaLucia: La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticamente c… - 811Proudman : RT @ElioLannutti: Coronavirus, il Cts: 'Necessarie misure più dure con scuole chiuse'. E suggerisce la zona rossa... L’attuale situazione p… -