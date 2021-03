Sanremo, il disagio di Ermal Meta (e le accuse di «complotto») (Di sabato 6 marzo 2021) Puntuale, con ogni serata di Sanremo, si manifesta la riprova di Ermal Meta, costretto dall’organizzazione del Festival ad esibirsi tra gli ultimi, quando ormai fuori albeggia. «“Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?”. “No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già dormendo”. “Allora ti sogno, zio”. Stasera canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi», ha scritto su Twitter il cantante, nella quarta serata del Festival. Ermal Meta, «Metal» come lo ha chiamato Orietta Berti, è stato il ventiduesimo, tra i ventisei Big del Festival, a potersi esibire. Ma l’ora tarda non ha tolto nulla alla sua performance. https://twitter.com/MetaErmal/status/1367926767717994496 Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Puntuale, con ogni serata di Sanremo, si manifesta la riprova di Ermal Meta, costretto dall’organizzazione del Festival ad esibirsi tra gli ultimi, quando ormai fuori albeggia. «“Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?”. “No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già dormendo”. “Allora ti sogno, zio”. Stasera canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi», ha scritto su Twitter il cantante, nella quarta serata del Festival. Ermal Meta, «Metal» come lo ha chiamato Orietta Berti, è stato il ventiduesimo, tra i ventisei Big del Festival, a potersi esibire. Ma l’ora tarda non ha tolto nulla alla sua performance. https://twitter.com/MetaErmal/status/1367926767717994496

