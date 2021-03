Sanremo 2022 | Amadeus | «Non ci sarà l’Ama Ter»

(Di sabato 6 marzo 2021)lascia. Con serenità e fermezza,ha annunciato che l’anno prossimo non tornerà alla guida del Festival di. Nel corso della conferenza stampa della serata finale, il direttore artistico delle ultime due edizioni della kermesse canora ha infatti dichiarato che non prenderà in mano le redini anche nel, consegnando di fatto le sue “dimissioni”. Il conduttore, reduce da una complessa edizione (noi avevamo propostoTer a scatola chiusa), considera infatti, almeno per il momento, chiusa la sua “esperienza” nella storica manifestazione. “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati duestorici. Si parte da un progetto, ...

Amadeus non farà il trittico. L'Ama Ter non ci sarà. Come non ci è stato il Conti Ter. Chi sarà dunque il nuovo Draghi che si prenderà ildel prossimo anno? Per il momento si sa solo che il ticket Amadeus - Fiorello cede il passo. 'Due eventi storici ' possono bastare, sottolinea il direttore artistico che ha ringraziato Teresa ...L'attuale conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato che non condurrà l'edizione nel. I motivi della sua ...Ecco tutte le novità su Sanremo 2021 raccontate in conferenza stampa il 5 marzo, il giorno della quarta serata del Festival di Amadeus. Sono presenti Amadeus e Giovanna Botteri. Due picchi di share an ...Il Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, nella sua prolusione, dichiara convintamente che questo "è stato un Festival di grande resilienza", e rivendica alla RAI di aver compiuto, organizzandolo, "un ...