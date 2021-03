Sanremo 2021: Madame, il piacere e i benefici del camminare scalza (non solo sul palco) (Di sabato 6 marzo 2021) Morbidi ricci, voce cristallina e piedi nudi. Madame, la più giovane cantante in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2021, ha stupito tutti per la naturalezza con cui ha calcato il palco dell’Ariston … scalza. Ma quella della rapper diciannovenne non è certo una scelta di spettacolo (e tra l’altro non sarebbe la prima a farlo), bensì un modo di essere. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Morbidi ricci, voce cristallina e piedi nudi. Madame, la più giovane cantante in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2021, ha stupito tutti per la naturalezza con cui ha calcato il palco dell’Ariston … scalza. Ma quella della rapper diciannovenne non è certo una scelta di spettacolo (e tra l’altro non sarebbe la prima a farlo), bensì un modo di essere.

