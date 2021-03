Sanremo 2021, la scaletta di sabato 6 marzo: cantanti in gara e ospiti (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 giunge al termine: ultima scaletta per il 71esimo festival della canzone italiana che questa sera, sabato 6 marzo, cala il sipario di un’edizione da ricordare. Non fosse altro che per l’assenza di pubblico. Tra difficoltà e precauzioni, la cinque giorni sanremese si appresta a chiudere il cerchio. E mentre cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore, ci si prepara ad accogliere gli ultimi ospiti con il calore di sempre. Sanremo 2021, la scaletta di sabato 6 marzo: ospiti e co-conduttrici A fare da fulcro alla quinta serata di festival l’esibizione dei 26 Big in gara: gli artisti, ormai in simbiosi col palco dell’Ariston, presenteranno per l’ultima ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 marzo 2021)giunge al termine: ultimaper il 71esimo festival della canzone italiana che questa sera,, cala il sipario di un’edizione da ricordare. Non fosse altro che per l’assenza di pubblico. Tra difficoltà e precauzioni, la cinque giorni sanremese si appresta a chiudere il cerchio. E mentre cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore, ci si prepara ad accogliere gli ultimicon il calore di sempre., ladie co-conduttrici A fare da fulcro alla quinta serata di festival l’esibizione dei 26 Big in: gli artisti, ormai in simbiosi col palco dell’Ariston, presenteranno per l’ultima ...

