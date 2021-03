Sanremo 2021 | in che modo verrà eletto il vincitore? Quando e come votare

Leggi su altranotizia

(Di sabato 6 marzo 2021)il? Ecco il regolamento che decidenel corso della puntata finale.il? Ecco le modalità di voto e il regolamento (Fonte foto: screenshot video Rai Play)Ebbene sì, anche la settantunesima edizione del Festival divolge ormai al termine. Questa sera, sabato 6 marzo, andrà in onda l’ultima puntata della kermesse musicale, che quest’anno è stata davvero fuori dal comune. Niente pubblico e misure di sicurezza particolarmente rigide per la salute di tutti. Non è stato certamente facile per Amadeus e i suoi ...