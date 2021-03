Renzi: "Con Draghi le cose cambiano. Pd? Fallita la strategia 'Conte o morte', normale che qualcosa accadesse" (Di sabato 6 marzo 2021) “Fino a una settimana fa in tanti dicevano: ma che cosa cambia con Draghi al governo? E invece sul Recovery plan, sulla gestione dell’intelligence, sui vaccini tutto sta cambiando. Abbiamo bisogno di più dosi e il governo italiano sta cambiando passo portandosi dietro l’intera Unione Europea, come abbiamo visto anche in questi giorni sulla vicenda Astrazeneca-Australia. Ma abbiamo bisogno anche di utilizzare le dosi già acquistate: in questo senso penso che sia assurdo che mentre salgono i contagi ci siano circa due milioni di dosi già a disposizione delle Regioni e delle istituzioni NON utilizzate”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua E-news. “Ecco perché - sottolinea - chiedevamo mesi fa un piano vaccini serio! E bene ha fatto Draghi a cambiare la struttura mettendo a capo un generale dell’esercito esperto di logistica e sanità ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “Fino a una settimana fa in tanti dicevano: ma che cosa cambia conal governo? E invece sul Recovery plan, sulla gestione dell’intelligence, sui vaccini tutto sta cambiando. Abbiamo bisogno di più dosi e il governo italiano sta cambiando passo portandosi dietro l’intera Unione Europea, come abbiamo visto anche in questi giorni sulla vicenda Astrazeneca-Australia. Ma abbiamo bisogno anche di utilizzare le dosi già acquistate: in questo senso penso che sia assurdo che mentre salgono i contagi ci siano circa due milioni di dosi già a disposizione delle Regioni e delle istituzioni NON utilizzate”. Lo scrive Matteosulla sua E-news. “Ecco perché - sottolinea - chiedevamo mesi fa un piano vaccini serio! E bene ha fattoa cambiare la struttura mettendo a capo un generale dell’esercito esperto di logistica e sanità ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Lo schema di Bonaccini è riportare il Pd sulle posizioni di Renzi. Non è un caso che… - stanzaselvaggia : Trovo imbarazzante e orrido che Renzi risponda alla questione Salman/Kashoggi via Twitter. Che risponda con quella… - mannocchia : E' giusto intrattenere rapporti con i sauditi? Nelle visite di Stato, con regimi piu' o meno digeribili, valgono le… - Professor_Kurtz : @Luis_uk @Stefano173456 @pdnetwork Massacro? Che film hai visto? Ho chiesto cosa avrebbe fatto Conte di sinistra e… - bibillaqueen : RT @Ste_Mazzu: Cose come i rapporti del senatore Renzi col regime saudita e il Recovery Plan affidato da Draghi alla multinazionale Usa McK… -