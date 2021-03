Presentazione Ferrari SF21, data, ora e streaming (Di sabato 6 marzo 2021) Presentazione Ferrari SF21, ecco quando avverrà. Intanto la scuderia di Maranello ha presentato la squadra per il Mondiale. Il Mondiale di Formula 1 inizierà, finalmente, il 28 Marzo dal circuito di Bahrain. Le scuderie che faranno parte di questa stagione hanno già presentato le vetture, all’appello manca soltanto la Ferrari. La McLaren è stata la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ferrari SF21, ecco il rimbo del motore Binotto spiega la situazione tra i piloti Vettel e LeClerc La Ferrari ad un bivio SF1000, svelata la Ferrari 2020 Ecclestone punzecchia la Ferrari dell’ex Vettel. Le dichiarazioni Hamilton alla Ferrari? ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 6 marzo 2021), ecco quando avverrà. Intanto la scuderia di Maranello ha presentato la squadra per il Mondiale. Il Mondiale di Formula 1 inizierà, finalmente, il 28 Marzo dal circuito di Bahrain. Le scuderie che faranno parte di questa stagione hanno già presentato le vetture, all’appello manca soltanto la. La McLaren è stata la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, ecco il rimbo del motore Binotto spiega la situazione tra i piloti Vettel e LeClerc Laad un bivio SF1000, svelata la2020 Ecclestone punzecchia ladell’ex Vettel. Le dichiarazioni Hamilton alla? ...

Advertising

webmagazine24 : Presentazione #Ferrari #SF21, data, ora e streaming - F1inGenerale_ : F1 | Presentazione Ferrari 2021: ecco dove e quando seguire la diretta streaming della SF21! - elliotaldstan : D'accordo che la Ferrari è messa come è messa,ma licenziare il team principal a pochi giorni dalla presentazione de… - mart16na : RT @F1Daviderusso: Per quanto Mattia #Binotto non sia il team principal più amato del ?? della #F1, trovo molto destabilizzanti queste voci… - Giobbistic : @F1Daviderusso Però la notizia non viene direttamente dalla Scuderia Ferrari. Mi sembra strano che a 5 giorni dalla… -