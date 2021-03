Pd, navigando al buio tra Sardine e potenziali reggenti (Di sabato 6 marzo 2021) navigando al buio tra Sardine e potenziali reggenti, il Pd acefalo vive una giornata di surrealismo. Le Sardine sbarcano al Nazareno, accolte “con entusiasmo” dalla presidente Valentina Cuppi e dopo quattr’ore di faccia a faccia chiedono all’assemblea nazionale del 13 marzo “una Piazza Grande Bis oppure la faremo noi fuori dal Pd”, ovvero un segretario che incarni quei valori e quel campo largo a sinistra che si era manifestato nel 2019, in opposizione al Pd attuale “in balia delle correnti”. E’ la “mobilitazione di popolo” per Nicola Zingaretti: “Ci segua fuori dal partito che è diventato un pantano”, dice Jasmine Cristallo, ma lui si limita a benedirli a distanza. Da Sardine a Salmoni: contro corrente. Nelle stesse ore, intanto, i telefoni dei big ribollono nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021)altra, il Pd acefalo vive una giornata di surrealismo. Lesbarcano al Nazareno, accolte “con entusiasmo” dalla presidente Valentina Cuppi e dopo quattr’ore di faccia a faccia chiedono all’assemblea nazionale del 13 marzo “una Piazza Grande Bis oppure la faremo noi fuori dal Pd”, ovvero un segretario che incarni quei valori e quel campo largo a sinistra che si era manifestato nel 2019, in opposizione al Pd attuale “in balia delle correnti”. E’ la “mobilitazione di popolo” per Nicola Zingaretti: “Ci segua fuori dal partito che è diventato un pantano”, dice Jasmine Cristallo, ma lui si limita a benedirli a distanza. Daa Salmoni: contro corrente. Nelle stesse ore, intanto, i telefoni dei big ribollono nel ...

Pd, navigando al buio tra Sardine e potenziali reggenti L'HuffPost Pd, navigando al buio tra Sardine e potenziali reggenti Il movimento ricevuto al Nazareno ne esce a mani vuote: niente costituente, né Piazza grande bis, come chiedevano. E sull'assemblea del 13 marzo tra le correnti vige il regime del sospetto ...

