Papa Francesco in Iraq | “I terroristi tradiscono la fede in Dio | noi credenti non possiamo tacere”

Un vibrante appello per la pace è arrivato da Papa Francesco nel corso della sua visita in Iraq, il Paese mediorientale devastato da lunghi anni di guerra e terrore. "Odiare i fratelli è l'offesa più blasfema" Affermazioni forti che sembrano voler scuotere in primo luogo gli uomini di tutte le fedi religiose. "Dio è misericordioso – ha detto il Papa – e l'offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione". Nella piana di Ur dei Caldei Francesco ha parlato così, oggi 6 marzo, nel corso nell'incontro interreligioso nella piana di Ur dei Caldei.

