Nuove regole per le zona rossa e lockdown nei weekend: il DPCM Draghi non basta più? (Di sabato 6 marzo 2021) Da oggi è in vigore il DPCM Draghi con le Nuove restrizioni per combattere la terza ondata dell’epidemia di COVID-19. Ma il virus corre più delle misure. Ieri il monitoraggio ISS ha registrato, come ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che “l’incidenza di Covid-19 sta aumentando a livello nazionale e abbiamo anche i dati proiettati a livello di questa settimana che mostrano un’ulteriore crescita. Andiamo oltre i 200” casi per 100mila abitanti, siamo quindi vicini a quella che viene identificata come la “soglia d’allarme”. Presto se la situazione non migliora potrebbe essere necessario chiudere negozi e prevedere il lockdown nei weekend. Dalla prossima settimana in ogni caso scattano le Nuove regole per entrare in ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Da oggi è in vigore ilcon lerestrizioni per combattere la terza ondata dell’epidemia di COVID-19. Ma il virus corredelle misure. Ieri il monitoraggio ISS ha registrato, come ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che “l’incidenza di Covid-19 sta aumentando a livello nazionale e abbiamo anche i dati proiettati a livello di questa settimana che mostrano un’ulteriore crescita. Andiamo oltre i 200” casi per 100mila abitanti, siamo quindi vicini a quella che viene identificata come la “soglia d’allarme”. Presto se la situazione non migliora potrebbe essere necessario chiudere negozi e prevedere ilnei. Dalla prossima settimana in ogni caso scattano leper entrare in ...

Avvenire_Nei : Nuove regole sui metalli. La guerra si combatte anche così. - neXtquotidiano : Nuove regole per le zona rossa e lockdown nei weekend: il DPCM Draghi non basta più? - sportli26181512 : Mani, fuorigioco, Var: ecco come cambia il #calcio dal 1° luglio: Mani, fuorigioco, Var: ecco come cambia il… - Gazzetta_it : Mani, #Var: ecco come cambia il calcio dal 1° luglio. E per il fuorigioco allo studio una 'rivoluzione' #Ifab… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Il virus accelera, oltre tre milioni di contagi. Nuove regole: mezza Italia verso il lockdown -