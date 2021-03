LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: Valentino Rossi scala la classifica! Ottimo Morbidelli, è già 3°! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 14.45 Buon ritmo per Miller, che si porta in ottava posizione fermando il cronometro in 1’56?8. Attenzione però a Brad Binder, 2° con la KTM! 14.43 Jack Miller fa il suo ingresso nella top10 provvisoria con la Ducati ufficiale in 1’57?218, ma l’australiano continua a spingere e si migliora nei primi due settori della tornata successiva. 14.41 Torna ai box nel frattempo Valentino Rossi dopo un run abbastanza positivo con la nuova Yamaha del Team Petronas. 14.39 Problema tecnico o caduta ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(6 marzo) – La presentazione dei– La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 14.45 Buon ritmo per Miller, che si porta in ottava posizione fermando il cronometro in 1’56?8. Attenzione però a Brad Binder, 2° con la KTM! 14.43 Jack Miller fa il suo ingresso nella top10 provvisoria con la Ducati ufficiale in 1’57?218, ma l’australiano continua a spingere e si migliora nei primi due settori della tornata successiva. 14.41 Torna ai box nel frattempodopo un run abbastanza positivo con la nuova Yamaha del Team Petronas. 14.39 Problema tecnico o caduta ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @JoanMirOfficial mantiene il n°36 sulla moto ma inserisce il n°1 da campione del mondo sul cupolino ???? La present… - SkySportMotoGP : ? Primi giri con la Honda per @polespargaro ?? LIVE la prima giornata di test della #MotoGP a Losail ???? Cronaca e ri… - SkySportMotoGP : ? SI TORNA IN PISTA ?? Test di Losail: LIVE risultati e tempi della prima giornata in Qatar #SkyMotori #SkyMotoGP… - ipulsaepul93 : RT @AngyFra89: I tempi alle 14.30. Tutti i big scesi in pista, eccezion fatta per Vinales, Mir e Rins. LIVE?? - infoitsport : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della seconda giornata in diretta live in Qatar -