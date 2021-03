Le sardine arrivano al Nazareno | pronti ad occupazione a oltranza con tende e sacchi a pelo

(Di sabato 6 marzo 2021) Il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del, proseguirà ad. Le, con alla testa Mattia Santori, hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con. “Non è la crisi del PD, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea di politica che include invece che rinchiudersi” spiegano in un post su Facebook. “Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi incostruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere. Oggi andremo a dire che fuori dai palazzi c’è un mare di bellezza e un’ecatombe di esclusi. Uscire in mare aperto fa paura ma è l’unica via per ricostruire e allargare. Noi lo abbiamo ...

Le sardine al Nazareno, perché ... e non potevamo permettere che il leader della Lega arrivasse con lo scalpo della regione "rossa" da sempre. Siamo nati lì, ma quella faccenda non riguardava soltanto ...
Sono solo alcuni commenti, tra le centinaia, postati sulla pagina Facebook delle 'Sardine' che ieri, come annunciato, sono arrivate nella sede romana del Partito Democratico, dopo le dimissioni del se ...