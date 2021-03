Lancia la cocaina tra le auto | in casa ne aveva un etto e mezzo | ex commerciante in manette

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lancia cocaina

Corriere Adriatico

L'uomo, alla vista degli agenti della Sezione Antidroga, ha tentato di disfarsi di una dose di, gettandola tra le auto in sosta in via De Gasperi, dove si trovava probabilmente per motivi di ...Il rapporto semestrale della Dia, in termini generali innanzituttol'allarme sulla 'grande ... dedita al traffico diproveniente dal nord Italia e proveniente dalla Colombia, nonché ...Nelle ultime ore i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno eseguito un altro arresto per droga, questa volta nei confronti ...di Cristina Bertolini Aumentano i giovani che si rivolgono al Servizio Tossicodipendenza dell’Asst Monza: dai 109 del 2018 ai 182 del 2019, in crescita di alcune unità nel 2020. Il 10% dei ragazzi dai ...