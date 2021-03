Juventus - Lazio live 3 - 1 | Morata prima su assist di Chiesa | poi su rigore fa volare i bianconeri

(Di sabato 6 marzo 2021) Passano nemmeno tre minuti e isi guadagnano un calcio di: Milinkovic - Savic aggancia Ramsey in area e l'arbitro Massa, questa volta, non ha dubbi indicando immediatamente il ...

Advertising

juventusfc : La GALLERY di #JuveLazio? ???? - juventusfc : Tutta #JuveLazio in una... #PhotoOfTheGame! - JuventusTV : Una grande vittoria, una vittoria ???? ????????! ?? Su #JuventusTV le parole dei bianconeri nel post #JuveLazio! ?? ?? Mi… - andrebazzi : Punti fatti dalle 7 big negli scontri diretti dal 2017-2018: Atalanta: 63/132 (47,7%) Inter: 71/132 (53,7%) Juvent… - Eurosport_IT : Cosa serve alla #Juventus per battere il Porto? CR7 torna, ma basta? ????? #JuveFCP -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

... battendo a San Siro la, il Milan e la. Ora tocca ai bergamaschi che in campionato sono però reduci da 4 vittorie consecutive e vorrebbero vivere un'altra notte magica a San Siro, ...1 " 1, MASSA (MAZZOLENI). VII giornata. Lanon si lamenta degli arbitri per il rigore negato alla(mani di Ronaldo), Tuttosport non ritiene incapace l'arbitro. ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente AIAC.PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE Ed eccoci di nuovo con i nostri pronostici, targati Superscomesse, degli ottavi di finale di Champions League. Iniziamo subito con Juventus – Porto. Il match di andata è te ...