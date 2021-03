Il Ministro Enrico Giovannini è in isolamento fiduciario (Di sabato 6 marzo 2021) Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è entrato in contatto con un positivo al Covid-19 Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è in isolamento fiduciario. Stando all’Ansa, il politico, nella giornata di venerdì scorso, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 nell‘area riservata agli uffici di diretta collaborazione. In questo momento, sono sottopostosi ad isolamento fiduciario anche i suoi più stretti collaboratori, entrati in contatto con la medesima persona. In ogni caso, il Ministro proseguirà le proprie attività da remoto, sottoponendosi ai controlli necessari. Intanto, Al Ministero si ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) Ildelle infrastrutture e della mobilità sostenibili,, è entrato in contatto con un positivo al Covid-19 Ildelle infrastrutture e della mobilità sostenibili,, è in. Stando all’Ansa, il politico, nella giornata di venerdì scorso, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 nell‘area riservata agli uffici di diretta collaborazione. In questo momento, sono sottopostosi adanche i suoi più stretti collaboratori, entrati in contatto con la medesima persona. In ogni caso, ilproseguirà le proprie attività da remoto, sottoponendosi ai controlli necessari. Intanto, Al Ministero si ...

Advertising

raffaellapaita : Al lavoro in Commissione congiunta Trasporti e Ambiente della Camera e Lavori Pubblici del Senato per l’audizione d… - riktroiani : ++ Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico #Giovannini, e' entrato in contatto con una pers… - carlo1493 : @claudiovelardi @enrico_farda @nzingaretti Ma non era IV quella che ambiva alle poltrone? E Orlando Ministro del La… - carlo1493 : @marie_lefevbre @enrico_farda Dopo aver fatto fare ministro del lavoro Orlando che di lavoro non si è mai occupato! - portoravenna : ????Lettera del presidente della Federazione degli Agenti marittimi, Alessansdro Santi, al ministro Enrico Giovannin… -