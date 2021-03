Il futuro di Pompei è una smart city 5G

(Di sabato 6 marzo 2021) Parte degli scavi di(foto: Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images)Il Parco archeologico digrazie al progettosi candida a diventare un modello di riferimento internazionale sia per la dotazione tecnologica che per le sperimentazioni in corso. Alberto Bruni, funzionario del ministero per i Beni e le attività culturali, se ne sta occupando dal 2013 in qualità di referente tecnologico del parco campano. Prima coordinava il centro elaborazioni dati (Ced) del dicastero. “Tutto nasce con il crollo della Domus dei Gladiatori nel 2010. Da lì parte un grande progetto di recupero percon un finanziamento da 105 milioni di euro della Commissione europea“, spiega Bruni a Wired: “Diversi i piani di intervento, con il più corposo da 80 milioni dedicato al ...

albertograssi7 : @dariofrance Pompei non è solo il passato dell'Italia: è anche e soprattutto un pezzo di futuro del Nostro e dell'Europa. - simonilla23 : RT @mondointasca: #Pompei, la città più antica del mondo vive nel presente e parla al futuro. Il grande affresco del giardino della #Casade… - mondointasca : #Pompei, la città più antica del mondo vive nel presente e parla al futuro. Il grande affresco del giardino della… - I_AM_IM_ : @johnnybambin #Pompei, ad esempio, non mi fa fare nessun salto nel passato ma anzi mi conclama quanto il futuro ne sia figlio. - VJannacone : L''Italia di Draghi,dei volti noti,del futuro.Dopo il #puntoCovid con il prof.#AndreaDeMaria,quello sulla politica:… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro Pompei

Positanonews

. Poco più di un anno Giada deve trovare la forza per combattere per il suo. E' affetta da Tango 2 , una malattia genetica rara che colpisce 100 bambini in tutto il mondo. Parte una gara ...... noi abbiamovicino e il nostro ateneo è qui: si tratta di un'asse straordinario che tutto ... recupero dei beni culturali, possibilità per i giovani e anche uno sguardo alperché i beni ...E’ stata presentata presso il Centro di cultura italiana di New York, gestito dalla Fondazione "Generoso Pope", l’idea-progetto del nuovo Parco Archeologico di Pompei. All’inaugurazione della mostra " ...«La nuova sfida che mi attende è di portare le best practices pompeiane in tutti i musei e i siti archeologici italiani, con progetti di manutenzione programmata che devono essere ...