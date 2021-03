Covid | Spallanzani | 140 ricoverati | 2088 dimessi

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il Lazio chiede al governo di valutare la produzione del vaccino Sputnik V. Protocollo di intesa tra Spallan… - Roma_H_24 : Covid a Roma: allo Spallanzani aumentano i pazienti positivi, sono 140 - - H24Montesacro : Covid a Roma: allo Spallanzani aumentano i pazienti positivi, sono 140 - - H24Parioli : Covid a Roma: allo Spallanzani aumentano i pazienti positivi, sono 140 - - H24Prati : Covid a Roma: allo Spallanzani aumentano i pazienti positivi, sono 140 - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spallanzani

Agenzia ANSA

Sono 140 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars - CoV - 2 ricoverati allodi Roma: 24 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.088. E' quanto emerge ......generale della Prevenzione e membro importante del Comitato tecnico scientifico anti. Uno ... Iss ea gennaio. Poco importa se poi è confluito in un lavoro più organico del Cts, se era ...Stabili le terapie intensive per Covid all’Istituto Spallanzani: sono 24 (lo stesso numero di ieri, venerdì 5 marzo). Aumenta invece il numero dei ricoveri dei pazienti positivi: sono 140 (+4). Il tot ...La regione Lazio ha richiesto ben un milione di dosi del vaccino russo Sputnik V. Si attende il via libera da EMA e AIFA.