Covid | 23 641 i positivi in 24 ore | 307 le vittime

(Di domenica 7 marzo 2021) “Grande preoccupazione” per l’evoluzione della pandemia da, che richiede l’ “innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale” e la “riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”. E’ quanto ha messo a verbale il Comitato tecnico scientifico nella riunione di venerdì al termine della quale, sottolineano fonti del Cts, “non è stato suggerito al

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - silvermelluso : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #7Marzo 276 casi su 3.137 molecolari (8,8%) e 190 su 1.641 rapidi (11,6%); 293 guariti e 11 decessi. Neg… - antokindness : RT @il_cupo: Ho bisogno di aiuto!! Un matematico o un professorone che faccia luce su un fatto.. L’anno scorso 7000 tamponi e 35.000 contag… - nicodarcangelo : RT @il_cupo: Ho bisogno di aiuto!! Un matematico o un professorone che faccia luce su un fatto.. L’anno scorso 7000 tamponi e 35.000 contag… - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #7Marzo 276 casi su 3.137 molecolari (8,8%) e 190 su 1.641 rapidi (11,6%); 293 guariti e 11 decessi. Neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 641

... cosa è successo ieri Il bollettino del 6 marzo 23.casi e 307 morti " Ieri, sabato 6 marzo 2021, in Italia si sono registrati 23.nuovi casi di- 19 e 307 decessi di persone contagiate ...... i dati di ieri confermano l'aumento dei ricoveri tanto nei repartiordinari che nelle terapie intensive mentre i nuovi positivi sono stati 23.e 307 i decessi. Il calo significativo dei ...Continua l'ascesa dei dati del contagio in Lombardia: sono infatti 5.658 i nuovi casi con 58.505 tamponi effettuati con il tasso di positività in leggera crescita al 9.6% (ieri 9.1%). I nuovi casi ogg ...Covid positivi con 41.260 tamponi effettuati, Coronavirus lombardia i dati dei tamponi. I guariti sono 989 . Coronavirus milano contagi ...