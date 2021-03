Che Dio ci Aiuti nella bufera: scredita la violenza sulle donne? (Di sabato 6 marzo 2021) La fiction di Elena Sofia Ricci, Che Dio ci Aiuti 6, è finita nella bufera. Il motivo? Il falso stupro che è stato raccontato in una puntata. A detta di molti, storie così hanno il solo scopo di compromettere l’attendibilità di chi, davvero, è stata vittima di violenza. Un’accusa molto circonstanziata, quella rivolta a Che Dio ci Aiuti, che ha scatenato polemiche e critiche da più parti. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 6 marzo 2021) La fiction di Elena Sofia Ricci, Che Dio ci6, è finita. Il motivo? Il falso stupro che è stato raccontato in una puntata. A detta di molti, storie così hanno il solo scopo di compromettere l’attendibilità di chi, davvero, è stata vittima di. Un’accusa molto circonstanziata, quella rivolta a Che Dio ci, che ha scatenato polemiche e critiche da più parti. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna

