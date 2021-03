Canzone Segreta | Serena Rossi in prime time su Rai 1 dal 12 marzo – Il promo incomprensibile

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 6 marzo 2021)staserà sarà a Sanremo per presentare l’imminente. Dopo essere fuggito daldel sabato sera, al fine di non scontrarsi con l’ultima puntata dell’inossidabile C’è Posta Per te, lo show avrà ufficialmente inizio venerdì 122021 in. Proprio in queste serate, stanno infatti scorrendo diversidella trasmissione che nelle intenzioni sarà un incontro tra emozione e musica. Nelle cinque puntate previste,avrà al suo fianco ospiti d’onore, appartenenti al mondo dello spettacolo (già annunciato Mika), dello sport, del giornalismo e della cultura. Ciascuno verrà fatto ...