Cagliari, i convocati per la Sampdoria: ci sono Rugani e Simeone

Leonardo Semplici ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani tra Sampdoria e Cagliari. Come preannunciato dal tecnico ci sono regolarmente Rugani e Simeone, out Sottil, Tramoni e Carboni. 

Portieri – Aresti, Cragno, Vicario.
Difensori – Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz.
Centrocampisti – Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.
Attaccanti – Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti.

