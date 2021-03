Biathlon | Tiril Eckhoff vince la sprint di Nove Mesto | Lisa Vittozzi torna sul podio! Wierer quinta

(Di sabato 6 marzo 2021)si conferma ad altissimo livello nelledi questa stagione nel. Per la norvegese è arrivata la nona vittoria di questo anno agonistico, il quinto sigillo consecutivo nella particolare specialità, ottenuta nella tappa di Coppa del Mondo di(Repubblica Ceca). Una prestazione con un solo errore nella prima serie e una velocità sugli sci stretti notevolissima (miglior crono del lotto) fattori discriminanti per la vittoria della leader della classifica generale di Coppa. Alle sue spalle hanno concluso l’ucraina Yuliia Dzhima (0+0) a 9?3 e una splendida(0+0) a 15?0. La sappadina, come aveva fatto vedere già ai Mondiali di Pokljuka nei quali si era classificatain questo format, ha ...

...- Dopo un Mondiale chiuso a secco di medaglie l'Italia torna a fare la voce grossa nel. ... La gara Siamo in un periodo in cuiEckhoff è sostanzialmente imbattibile : anche con un errore ...... da cui era uscita in seconda posizione, ma si è dovuta accontentare del piazzamento a causa di un calo sugli sci e della rimonta delle norvegesi Ingrevold Landmark Tandrevold,Echkoff e Marte ...La sprint femminile porta un grande risultato per l'Italia, che adesso sogna in grande per l'inseguimento. Vince ancora Eckhoff ...Tiril Eckhoff si conferma regina delle Sprint nella giornata nella quale Lisa Vittozzi sale per la prima volta in stagione sul podio. Ottima prova anche di Dorothea Wierer ...